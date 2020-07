AOK landet auch am Kölner Flughafen

Die AOK Rheinland/Hamburg sichert sich einen weiteren Flughafen-Standort. Die Krankenkasse wird voraussichtlich Mitte 2022 rund 17.800 m² im Kölner Airport Businesspark im Stadtteil Gremberghoven beziehen. Zieladresse ist die Projektentwicklung „Quadra Officecenter“, die von der DIBAG Industriebau errichtet wird. Die geplante Büroimmobilie am Lina-Bommer-Weg 9-11 verfügt über rund 26.855 m² Bürofläche sowie eine Tiefgarage mit 625 Pkw-Stellplätzen. Die AOK optimiert aktuell ihre Standorte in der Region. Erst im Juni hatte die Krankenkasse den dritten Bauabschnitt des Toniq II in Düsseldorf von der Langen Projektentwicklung erworben, um ihren Hauptsitz an den DUS zu verlegen [wir berichteten].

.

Neben der Optimierung der Standorte in Düsseldorf und Köln werden für neue Kundenkontakt- und Servicecenter auch neue Standorte unter anderem in Aachen und Duisburg erschlossen sowie bestehende Standorte ausgebaut. Neben den Kunden- und Servicecentern betreibt die Krankenkasse 70 Geschäftsstellen im Rheinland und in Hamburg. Von diesen werden einige ausgewählte Geschäftsstellen in den Regionaldirektionen zu AOK-Häusern mit Leuchtturmcharakter weiterentwickelt werden.