Das „Kubus am Adenauer“ in Wiesloch, welches von Fay Projects GmbH und Merz Objektbau GmbH & Co. KG entwickelt wird, hat einen neuen Mieter. Die AOK Baden-Württemberg wird auf ca. 1.460 m² das komplette 2. OG beziehen. Weitere Mietverträge konnten mit der Postbank und einer Bäckerei abgeschl

Fotos: merz Objektbau GmbH & Co. KG



[…]