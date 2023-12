Apcoa Parking wird zu Apcoa. Diese Namensänderung, die am 14. Dezember 2023 in Kraft getreten ist, geht mit einer Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie einher. Künftig wird das Unternehmen seine Dienstleistungen in vier verschiedenen Geschäftsbereichen anbieten – „Parking“, „Charging“, „Technology“ und „Urban Solutions“, um den „Wert eines jeden Parkplatzes zu maximieren“.

