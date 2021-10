AOC und Soka-Bau feiern Richtfest am Quartier Prager-Riebeck

Über dem Rohbau des Quartiers Prager-Riebeck im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg schwebt seit heute (15.10.2021) die Richtkrone. Gegenüber dem Technischen Rathaus, zwischen Prager Straße, Riebeckstraße und Judith-Auer-Straße errichtet AOC für Soka-Bau einen modernen und freistehenden Gebäudekomplex mit insgesamt circa 17.750 m² vermietbarer Fläche für Wohnen und Büro. Das Außergewöhnliche: Der Office-Trakt wird ohne Vorvermietungsquote gebaut.

