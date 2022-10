AOC startet Bauarbeiten im Quartier „Löbtauer Tor“ in Dresden

AOC – Die Stadtentwickler GmbH hat am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit dem Projektpartner und künftigen Eigentümer Fundamenta Group Deutschland AG [wir berichteten] sowie Vertretern weiterer am Projekt beteiligter Firmen den offiziellen Beginn der Bauarbeiten für das „Löbtauer Tor“ gefeiert. Die Zeremonie markiert den Auftakt für einen neuen städtebaulichen Akzent in der sächsischen Landeshauptstadt in Gestalt eines gemischt genutzten Ensembles mit mehreren Gebäuden. Der Erstbezug wird für das Frühjahr 2025 erwartet.

.