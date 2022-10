AOC reicht Bauantrag für Büroteil des M1 ein

Wichtiger Meilenstein für das neue Büro- und Wohnquartier „M1 – Magdeburger Tor“. AOC hat jetzt den Bauantrag für den gewerblichen Teil der Landmark-Immobilie am westlichen Eingang zur Magdeburger Innenstadt eingereicht. Dieser umfasst rund 25.000 m², die sich auf zwei Baukörper, darunter ein circa 60 Meter hoher Büroturm, verteilen.

.