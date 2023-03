AOC nähert sich im Uhland 187 der Vollvermietung

Das Uhland 187 in der City West nähert sich endlich der Vollvermietung: AOC hat das Unternehmen Eigensonne, das Tochterunternehmen der EWE, dem fünftgrößten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland, als Ankermieter gewonnen. Mit dem jüngsten Mietvertrag sind nur noch 540 m² im Objekt frei.

