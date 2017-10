AOC Immobilien startet in Sachsen durch

Die in Magdeburg ansässige AOC Immobilien AG startet in Sachsen durch. Nachdem der Projektentwickler im Sommer mit seinem ersten sächsischem Bauvorhaben in Dresden gestartet ist, schiebt er jetzt zwei Projekte in den beiden ostdeutschen Perlen Dresden und Leipzig nach.

Dresden: Zwei auf einen Schlag

In Dresden steht der Projektentwickler mit seinem zweiten Projekt an der Startlinie. Am Bischofsplatz in der Dresdner Neustadt sind auf ca. 5.089 m² Mietfläche und sieben Geschossen insgesamt 48 hochwertige Mietwohnungen und eine Ladenzeile geplant, während sich parallel im Stadtteil Strehlen bereits seit Juli diesen Jahres 35 Wohnungen in der Projektierung befinden. Dort investiert die AOC auf dem rund 3.000 m² großen Grundstück in der Teplitzer Straße 76-78 rund 11 Mio. Euro. Es entstehen bis zum dritten Quartal rund 2.744 m² Wohn sowie rund 630 m² Gewerbefläche. Zusätzlich plant die AOC Immobilien AG 58 PKW-Stellplätze, von denen 38 in einer Tiefgarage liegen.



Der Bau für das neue Projekt in der Neustadt soll noch in diesem Jahr starten. Das Unternehmen erwartet die Baugenehmigung zum IV. Quartal 2017. Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2019 geplant. „Mit unserem Vorhaben am Bischofsplatz beginnen wir bereits ein zweites Wohnbauprojekt innerhalb weniger Monate in Dresden; attraktive Lagen der Stadt stehen auch künftig im besonderen Fokus unserer Expansion“, so AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger.



50 Mio. Euro schwerer Auftakt in Leipzig

Die Expansion geht aber erstmal nicht in Dresden, sondern im nahe gelegenen und nicht weniger attraktivem Leipzig weiter. Mit dem Kauf der unbebauten Grundstücke im Karree Prager Straße/Riebeckstraße/Judith-Auer-Straße wird der Magdeburger Projektentwickler zum ersten Mal in der größten Stadt des Freistaats Sachsen aktiv. Insgesamt werden ca. 150 Wohneinheiten über einer erdgeschossigen Ladenzeile entstehen.



Die Grundstücke sind zentral gelegen im Leipziger Stadtbezirk Mitte, direkt gegenüber dem Technischen Rathaus und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Universitätsklinik. Die Baugrundstücke umfassen 6.593 m², auf denen ca. 13.000 m² Wohnfläche und ca. 4.000 m² Gewerbefläche sowie 160 Tiefgaragen-Stellplätze entstehen. Das gesamte Quartier ist sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen, der Hauptbahnhof und die Leipziger City sind in wenigen Minuten zu erreichen. Um der eigenen Investitionsstrategie treu zu bleiben, wird der Projektentwickler das Projekt in zwei separaten Vorhaben umsetzen. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 50 Mio. Euro.



„Keine Großstadt wächst stärker als Leipzig. Der Standort überzeugt durch dynamisches Wirtschaftswachstum, Innovation und hohe Lebensqualität. Die Kombination aus historischer Altstadt, vielfältigem kulturellen Angebot und lebendiger start-up-Szene machen Leipzig zu einem begehrten Investitionsstandort für viele in- und ausländische Unternehmen. Dieser Wachstumsmarkt wird uns auch zu weiteren Investitionen in Leipzig führen", so Schwerdtfeger.