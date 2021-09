AOC Immobilien AG firmiert ab sofort als AOC

Die AOC Immobilien AG geht einen strategisch wichtigen Schritt in der Unternehmensentwicklung und ändert ihren Namen. Zukünftig firmiert der Projektentwickler als AOC – Die Stadtentwickler GmbH, um sich klarer von anderen Branchenteilnehmern abheben zu können.

.

„Die Umfirmierung stärkt unser Profil als einen der größten inhabergeführten Projektentwickler im mitteldeutschen Immobilienmarkt. Wir möchten mit diesem wichtigen Schritt unsere Kernbotschaften besser kommunizieren und uns zugleich klarer von anderen Branchenteilnehmern wie Bestandshaltern und Asset-Managern abheben“, kommentiert der bisherige Vorstand und künftige Geschäftsführer Till Schwerdtfeger.



Das Geschäftsfeld von AOC hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert. Neben klassischen Wohnanlagen werden nun auch größere Gewerbeimmobilien bis hin zu Mixed-use-Quartieren realisiert. „Auch deshalb ist der Namenswechsel so bedeutsam“, erläutert Till Schwerdtfeger. „Er hebt die strategische Neuausrichtung hervor, ohne die Stärke der Marke AOC zu beeinträchtigen.“



AOC vereint auch unter seiner neuen Firma alle wesentlichen Kompetenzen der Projektentwicklung unter einem Dach. Dabei ist das Unternehmen neben Berlin nicht nur in bekannten B-Städten wie Dresden, Erfurt und Leipzig aktiv – auch Standorte wie Magdeburg, Schwerin, Wolfsburg stehen im Fokus von AOC. Bundesweit hat der Entwickler aktuell etwa 20 Projekte in Planung oder Bau, deren Realisierungsvolumen bei rund einer Milliarde Euro liegt.



„Ganz im Sinne des neuen Namens entwickeln und realisieren wir auch in Zukunft qualitativ hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in urbanen Räumen. Unser Ziel ist es, weiter in Mittel- beziehungsweise Ostdeutschland zu expandieren und dabei zunehmend auch in die angrenzenden Regionen vorzustoßen. Entsprechende Ankäufe werden wir noch in diesem Jahr verkünden“, so Till Schwerdtfeger.