AOC feiert Richtfest für Dresdner Fritzcon

Die AOC Immobilien AG feiert Richtfest für das neue Wohn- und Geschäftshaus Fritzcon am Bischofsplatz in Dresden. Auf dem circa 1.300 m² großen Grundstück zwischen Fritz-Reuter-Straße und Conradstraße im Szenestadtteil Neustadt errichtet der Projektentwickler 48 Mietwohnungen. An der gut frequentierten Lage runden zudem bis zu drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss das Gebäude ab.

