AOC baut weiteres Wohnquartier in Leipzig

In unmittelbarer Nachbarschaft des inzwischen fertiggestellten Neubauensemble „liv’in Reudnitz" wired die AOC ein weiteres Wohnprojekt realisieren. Auf dem kürzlich erworbenen 6.700 m² großen Grundstück wird der Projektentwickler ein urbanes und ESG-konformes Wohnquartier mit rund 220 Wohnungen realisieren.

.

Das Grundstück im zentrumsnahen Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg hat die AOC - Die Stadtentwickler GmbH von einem Münchener Family Office erworben. Das Wohnquartier umfasst eine oberirdische BGF von 22.000 m². Ein positiver Bauvorbescheid für die geplante Bebauung liegt bereits vor.



„Leipzig übt nach wie vor besonders auf jüngere Menschen eine hohe Anziehungskraft aus. Das Durchschnittsalter der Großstadt liegt mit 42,4 Jahren um mehr als zwei Jahre unter dem Bundesdurchschnitt. Exemplarisch für diesen Trend steht Reudnitz-Thonberg. Durch die zahlreichen Freizeit- und Kulturangebote sowie eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sind in dem Stadtteil viele junge Familien, Studierende und junge Berufstätige zu Hause, die auch die unmittelbare Nähe zum Innenstadtkern schätzen.", so Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer bei AOC.



AOC hat in den Jahren 2019/2020 bereits das direkt benachbarte Grundstück mit dem Neubauensemble „liv’in Reudnitz“ (Gerichtsweg 7c/d und Perthesstraße 1d/e ), das 131 Mietwohnungen umfasst, bebaut und zum Ende des letzten Jahres an den Endinvestor Soka-Bau übergeben [wir berichteten], der inzwischen eine nahezu vollvermietete Immobilie vorweisen kann. Während für die Soka-Bau der Ankauf der Wohnanlage in 2019 das erste Projekt in Sachsen war, dem dann ein zweites von der AOC geplantes Wohnquartier zwischen Prager Straße, Riebeckstraße und Judith-Auer-Straße in 2020 folgte [wir berichteten], sieht die Bilanz der in Magdeburg ansässigen AOC in dieser Hinsicht anders aus. Neben in Bau oder Planung befindlichen ca. 700 Wohnungen entwickelt und realisiert das Unternehmen derzeit ca. 45.000 m² Büroflächen in Leipzig, was die Stadt zum größten Standort von AOC befördert. Zudem arbeiten die beiden Partner in der sächsischen Landeshauptstadt zusammen und setzten dort im Frühling feierlich den ersten Quartier für das Lyra-Quartier [wir berichteten], das 131 Mietwohnungen auf den Markt bringen wird.