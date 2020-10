A&O klagt gegen Beherbergungsverbot in Hamburg

Die Berliner Budgetgruppe A&O hat in Hamburg Klage gegen das Beherbergungsverbot eingelegt. 鈥濱ch bin optimistisch, dass das Beherbergungsverbot auch in Hamburg fallen wird鈥, erkl盲rt Oliver Winter, 鈥瀍s sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass es nicht darauf ankommt, wo man sich aufh盲lt, sondern wie man sich verh盲lt鈥, so der Gr眉nder und CEO. Hamburg z盲hlt zu den st盲rksten Standorten der Hotelkette: Die Berliner Gruppe ist hier allein mit vier H盲usern, insgesamt 4.000 Betten, vertreten.

F眉r Rechtsanwalt Moritz Quecke, der die Klage f眉r A&O heute im Eilverfahren beim Hamburger Verwaltungsgericht eingereicht hat, besteht kein Zweifel: 鈥濪as Hamburger Beherbergungsverbot leidet nicht nur an rechtsstaatswidrigen handwerklichen M盲ngeln, es l盲sst sich schlichtweg 眉berhaupt nicht umsetzen 鈥 weder seitens der Hoteliers noch vonseiten der G盲ste.鈥 Quecke geht davon aus, dass 鈥瀌ie Hamburger Regelung das Schicksal der Beherbergungsverbote der meisten anderen Bundesl盲nder teilen wird鈥. Baden-W眉rttemberg, Sachsen, Niedersachsen und das Saarland haben es bereits wieder au脽er Kraft gesetzt; in Bayern ist das Verbot am Wochenende ausgelaufen, Mecklenburg-Vorpommern will die Auflagen in den kommenden Tagen lockern.