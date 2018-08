A&O Hostels stellt Liam Doyle als neuen Chief Operating Officer ein

Liam Doyle wird neuer Chief Operating Officer bei A&O Hostels. Als Chief Operating Officer wird er als Schnittstelle zwischen der Zentrale in Berlin und den derzeit 33 A&O Hostels fungieren. Doch nicht nur die aktuellen, sondern auch die neuen Standorte fallen in seinen Zuständigkeitsbereich: Die Voreröffnungsphase jedes Hauses wird vom COO betreut. A&O wächst derzeit um durchschnittlich zwei Hostel-Eröffnungen pro Jahr.

Im Oktober dieses Jahres eröffnet mit dem A&O Frankfurt Ostend ein zweites Hostel in der Finanz- und Bankenmetropole am Main. Im Frühjahr 2019 folgt das erste polnische Hostel in Warschau.