Anziehende Dynamik am Magdeburger Büromarkt

Nachdem Aengevelt-Research für das erste Halbjahr 2018 in Magdeburg einen nur moderaten Büroflächenumsatz von lediglich rd. 6.000 m² analysiert hat (1. HJ 2017: rd. 8.000 m²), zeichnet sich für den weiteren Jahresverlauf eine deutlich stärkere Marktdynamik ab: Insgesamt hat Aengevelt konkrete Mietgesuche von rd. 19.000 m² erfasst, die voraussichtlich bis Ende 2018 zum Abschluss kommen.

.

Vor diesem Hintergrund prognostiziert Aengevelt für das Gesamtjahr 2018 einen Büroflächenumsatz um 25.000 m², der damit nicht nur rund ein Drittel über dem Vorjahresergebnis läge (2017: rd. 18.500 n²), sondern auch das Zehnjahresmittel (Æ 2008-2017: rd. 22.100 m²) um rd. 13% überträfe.



„Wie von uns zum Jahresanfang prognostiziert, zieht der Büromarkt in der zweiten Jahreshälfte deutlich an, so dass allein in den letzten fünf Monaten dieses Jahres voraussichtlich etwa zwei Drittel des gesamten Jahresumsatzes zum Abschluss kommen. Besonders bemerkenswert dabei: Deutlich über 70% davon entfallen auf großflächige Gesuche ab ca. 1.000 m² aus den verschiedensten Branchen und belegen damit die Robustheit des Magdeburger Büromarktes,“ so Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin Aengevelt Magdeburg.



Vor diesem Hintergrund prognostiziert Aengevelt-Research einen weiteren Abbau der nominellen Ange­botsreserve von 91.000 m² auf rd. 80.000 m² Bürofläche und insbesondere des marktfähigen Ange­bots­­sockels auf unter 30.000 m². Gleichzeitig bietet der Magdeburger Büromarkt mit einer gewichteten Spitzenmiete von rd. 12,25 Euro/m² unverändert ansiedlungsfreundliche Rahmenbedingungen für Unternehmen.