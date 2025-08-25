Anwaltskanzlei mietet rund 1.000 m² im Zentrum von Mannheim

Die US-amerikanische Anwaltskanzlei Quinn Emanuel verlegt ihren Standort in Mannheim. Von der Mollstraße zieht sie ins Stadtzentrum, ins Quadrat N7, Hausnummer 2a-4. Im ehemaligen Kaufhaus Galeria Kaufhof, das unter dem Projektnamen „New7“ zurzeit zu einer Multi-Use-Immobilie umgestaltet wird, hat die Kanzlei eine Fläche von rund 1.000 m² angemietet. Der Umzug ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Projektentwickler und Vermieter ist Diringer & Scheidel. JLL hat den Mieter beraten und den Abschluss vermittelt.

Neben Büros sind im New7 auch Flächen für Einzelhandel, Arztpraxen und Wohnungen geplant. Während die beiden Untergeschosse sowie das Erd- und erste Obergeschoss erhalten bleiben und im Bestand saniert werden, entstehen die fünf darüberliegenden Geschosse in Holzhybridbauweise. „Der Umbau des ehemaligen Kaufhofs ist zurzeit die spannendste innerstädtische Projektentwicklung in Mannheim. Im Herzen der Stadt entstehen moderne und hochwertige Flächen mit einem innovativen Konzept. Dafür sind Unternehmen bereit, auch Spitzenmieten zu bezahlen“, unterstreicht Konstantinos Krikelis, Metro Lead Office Leasing & Investment JLL Rhein-Neckar.