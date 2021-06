Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat eine Fläche mit rund 1.070 m² im dritten Obergeschoss eines Bürogebäudes am Domshof 18-20 in Bremen vermittelt. Neuer Mieter ist Wittig Ünalp Rechtsanwälte PartGmbB. Die 1998 gegründete Anwaltskanzlei ist spezialisiert auf Arbeitsrecht für Arbeitgeber, Geschäftsführer und Führungskräfte. Vermieter…

[…]