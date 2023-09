Eine lokale Anwaltskanzlei mietet ca. 217 m² Bürofläche in einem Altbau in der Alexanderstraße 104 in Stuttgart-Mitte. Die Fläche wurde mit einer mittelfristigen Laufzeit angemietet. Mit der Vermittlung und Koordination der Vermietung für den Eigentümer wurde Immoraum Real Estate Advisors beauftragt. Bei dem Eigentümer handelt es sich um eine private Vermögensverwaltung.

