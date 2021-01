Anter kündigt drei „Stays“ in Gelsenkirchen und Bochum an

Seit die Expansion des Family Offices aus Düsseldorf im Ruhrgebiet bekannt geworden ist, überschlagen sich die Spekulationen, ob es an den beiden geliebten Stadien von Schalke 04 und dem VfL Bochum bald Erotikhotels gibt.

Die Anter-Group hat das Renaissance Hotel am Ruhrkongress in Bochum, das Courtyard Hotel am Bochum Stadtpark, beide in unmittelbarer Nähe zum Vonovia Ruhrstadions, die Heimspielstätte des VfL Bochums, und das Courtyard Hotel Gelsenkirchen in unmittelbarer Nähe zur Veltins Arena erworben. Der Hotelbetreiber plant an den Standorten drei Hotels seiner Marke „Stays Design“ zu eröffnen. Unter dieser Marke betreibt Anter bereits ein Hotel am Dortmunder Hauptbahnhof. Die drei neu erworbenen Standorte sollen dem nun folgen und steigern die Gesamtkapazität des Hotelbetreibers im Revier auf über 600 Betten.



„Wir betreiben bereits das Hotel „Stays Design“ in Dortmund, weitere Neueröffnungen werden in 2021 folgen. Wir freuen uns, diese bewährte Marke jetzt auch an den neuen Standorten etablieren zu können. Mit unserem modernen Betreiberkonzept sind wir den dynamischen Anforderungen des schwierigen Marktumfeldes gewachsen, um den erfolgreichen Betrieb langfristig und nachhaltig sicherstellen zu können.“, sagt Taylan Anter, Mitgesellschafter der Anter-Group.



Das Hotel mit der prominentesten Lage des erworbenen Portfolios, ist das „Courtyard by Marriott Gelsenkirchen", das direkt an der Veltins Arena, der Heimspielstätte des FC Schalke 04 liegt. Das Hotel hat in der Vergangenheit auch zahlreiche Geschäftsreisende und Patienten aus dem benachbarten Rehazentrum Medicos angezogen. Laut eines Berichts hat das Rehazentrum, das aktuell sein zweites Haus direkt neben dem Courtyard baut, bereits angekündigt, die Zusammenarbeit auch mit dem neuen Hotelbetreiber fortsetzen zu wollen. Sollten die Verhandlungen mit Anter allerdings scheitern, kann Medicos schon bald auf eine Alternative im Arena Park hoffen, denn nördlich des Vier Sterne Superior Hotels - auf dem Südkurvenplateau - ist für 18 Mio. Euro ein 3-Sterne-Superior-Hotel der Marke Hampton by Hilton angekündigt.