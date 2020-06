Anteon vermittelt 450 m² in Düsseldorf-Heerdt

Das Maklerhaus Anteon hat zwei Büromietverträge über 450 m² in Düsseldorf-Heerdt vermittelt.

TecPro Metall mietet rund 260 m²

Die TecPro Metall GmbH wechselt zum 1. Juli 2020 den Bürostandort. Die neuen Büroflächen mit rund 260 m² befinden sich im 9. OG des Objektes „Vision Office“ im Stadtteil Heerdt in der Monschauer Straße 1. Aktuell ist das Unternehmen in Neuss, unweit des neuen Standorts, ansässig. Der Umzug in den Düsseldorfer Stadtteil Heerdt liegt im Unternehmenswachstum begründet. Das Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 7.430 m² gehört zum Bestand von Tristan Capital Partners. Anteon Immobilien war bei der Suche nach einer passenden Bürofläche vermittelnd und beratend tätig. Die zentrale Lage zwischen Neuss und Düsseldorf, sowie die Nähe zu den Autobahnen und dem Neusser Hafen, war laut des Maklerhauses bei der Wahl ebenso ausschlagend wie die kurzfristige Bezugsmöglichkeit im Vision Office.



Neuzugang im Burgunderhof

Neben der Anmietung in Vision Office konnte Anteon noch einen Vermietungserfolg im Burgunderhof erzielen. Die Empathie GmbH hat im Teilmarkt Linksrheinisch rund 190 m² angemietet. Bereits im Frühjahr hat der Pflegedienstleister seinen Standort von der Friedrich-Lau-Straße, Teilmarkt Nord, in die Burgunderstr. 27-31 verlegt. Der Umzug in den Burgunderhof begründete sich durch die weitere Expansion des Unternehmens und dem damit erhöhten Flächenbedarf. Das 5-geschossige Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von rund 6.450 m² gehört zum Portfolio der Union Investment.