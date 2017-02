Anteon vermietet über 2.300 m² in Düsseldorf

Das Maklerhaus Anteon Immobilien hat in Düsseldorf und Umgebung über 2.300 m² Bürofläche vermietet.

.

Afflow Monetizer zieht auf die Kö

Die Afflow Monetizer GmbH expandiert und baut in Düsseldorf einen neuen Standort auf. Im Kö Entrée hat das Unternehmen, das sich mit dem Vertrieb und der Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten im Bereich Webseiten- und Mobile-App-Werbung beschäftigt, ca. 297 m² angemietet. Im April 2017 bezieht Monetizer die neuen Räume an der Königsallee 63-65. Eigentümer der vollvermieteten Kö-Immobilie mit insgesamt rund 4.500 m² Bürofläche ist die R+V Lebensversicherung AG.



Evo Fitness zieht ins DreiEins

Evo Fitness hat im Bürogebäude DreiEins an der Marc-Chagall-Straße 2 im Stadtteil Pempelfort knapp 600 m² angemietet und wird dort im Februar das zweite Fitnessstudio dieser Marke in Deutschland eröffnen. „Durch die außergewöhnlich gute Visibilität und Erreichbarkeit der Immobilie, ist dieser zweite Standort für die weitere Markterschließung Deutschlands ideal“, so Julia Drews von Anteon.



Neuzugänge im Teilmarkt Kennedydamm/Derendorf

Die Landeshauptstadt ist um eine Modemarke reicher. Das italienische Label Antony Morato hat in der Kaiserswerther Straße 183 rund 294 m² angemietet und präsentiert dort künftig seine aktuellen Kollektionen. In der KWS 183 ist Antony Morato in bester Gesellschaft. Auf etwa 7.400 m² beherbergt das 2011 fertiggestellte Büro- und Geschäftshaus an der Kaiserswerther Straße 183 namhafte Mieter aus der Mode- und Kreativwirtschaft, darunter Bogner und René Lezard.



First Dent, das Zentrum für Implantologie, Parodontologie und ästhetische Zahnheilkunde, hat zum 1. Januar 2017 neue Räume an der Felix-Klein-Straße 6 angemietet. Mit dem Eigentümer der insgesamt 1.760 m² großen Immobilie, der Ratinger Vignold Group GmbH, haben die Zahn-Spezialisten einen Mietvertrag geschlossen. Die neuen Praxisräume in Golzheim umfassen 390 m². Den bisherigen Standort an der Amsterdamer Straße in Stockum geben die Zahnärzte auf.



Service Concept zieht von Köln nach Düsseldorf

Die Service Concept Gebäudemanagement West GmbH gibt ihren Standort in der Domstadt auf und richtet im Düsseldorfer Norden ein neues Büro ein. Im Businesspark LaVie, Gladbecker Straße 1-3, hat der Facility Manager knapp 270 m² angemietet. Der Umzug in die NRW-Landeshauptstadt ist zum 1. Mai 2017 geplant. Das Unternehmen erhofft sich davon eine größere Effizienz. Der Büropark LaVie wurde 2001 errichtet und besteht aus vier Gebäudeteilen mit einer Bürofläche von insgesamt ca. 22.000 m².



Großhändler mietet 450 m² Hallenfläche in Neuss

Im Objekt Duisburger Straße 3 in Neuss sind rund 450 m² Logistikfläche an einen Großhändler vermietet worden. Das Unternehmen wird die neuen Flächen kurzfristig beziehen. Die Liegenschaft gehört zum Portfolio des Immobilienkontor Dr. Stirken, einem privaten Investor, der selber in Neuss ansässig ist. Die Industrie & Logistikberater von Anteon Immobilien waren beratend und vermittelnd tätig.