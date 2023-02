Anteon baut Team mit neuen Senior Beratern aus

Anteon baut sein Team aus: Neu an Bord sind Denise Kromeich, der bisher für Goodman gearbeitet hat sowie Robin Balsmeier der von BNP Paribas Real Estate kommt.

Das Maklerhaus baut mit zwei neuen Senior Beratern seine Kompetenz in den Segmenten Logistik NRW und Büromarkt Ruhrgebiet aus. Denise Kromeich kommt vom internationalen Logistikentwickler Goodman und verstärkt das Anteon-Team Logistik & Industrie unter der Leitung des Prokuristen Timm Georg Roche. Die Asset Managerin betreute seit 2019 bei Goodman diverse Logistikzentren in NRW und beriet in dieser Zeit führende nationale und internationale Logistikdienstleister im Big Box-Segment.



Robin Balsmeier ist gelernter Immobilienkaufmann und stieg 2018 bei BNP Paribas Real Estate in Essen ein. Der gebürtige Bochumer bringt eine tiefe Expertise zum Büromarkt in den Städten des Ruhrgebiets ein.