Anteon vermittelt insgesamt 13.000 m² in Duisburg und Düsseldorf

Anteon hat in den letzten Tagen mehrere Vermietungserfolge erzielt. In Duisburg vermittelte das Beratungsunternehmen drei neue Mieter für insgesamt 4.300 m² Fläche im „The Campus“. In Düsseldorf verhalf Anteon Wealthcap zur Unterzeichnung eines Mietvertrages über 8.700 m² mit dem Amt für Gebäudemanagement.

.

Drei neue Mieter für Duisburger „The Campus“

Das Düsseldorfer Beratungsunternehmen konnte im exklusiven Mandat drei neue Mietverträge für „The Campus“ mit rd. 4.300 m² Gesamtfläche in Duisburg abschließen. Darunter die Infineon Technologies AG, welche sich rd. 2.700 m² gesichert hat. Damit ist der größte Halbleiterhersteller Deutschlands aktuell der größte Mieter im Objekt an der Düsseldorfer Landstraße 401. Bei den weiteren Mietern handelt es sich um namhafte Unternehmen aus der IT-Industrie. Anteon ist im Rahmen eines Alleinberatungsauftrages für den Eigentümer tätig gewesen. Das Beratungsunternehmen hat das Immobilienteam der MPC Capital auch bei er vorzeitigen Aufhebung des noch bestehenden Mietvertrages mit der Intel Mobile Communications GmbH beraten. Der US-amerikanische Halbleiterhersteller war bisher alleiniger Mieter in dem ca. 10.655 m² großen „The Campus“.



Amt für Gebäudemanagement zieht nach Düsseldorf-Bilk

Neben den Vermietungen in Duisburg war Anteon auch in seiner Heimatstadt aktiv. Das Amt für Gebäudemanagement hat Flächen in einer Größenordnung von rund 8.700 m² im Bürogebäude Mecumstraße 10 in Bilk angemietet. Auf einem Großteil der neuen Flächen soll eine Personalakademie eingerichtet werden. Zudem sollen Räumlichkeiten durch das Amt für Statistik und Wahlen, die Volkshochschule und die English Library genutzt werden. Hierbei ergeben sich auch Synergieeffekte, wie beispielsweise die gemeinsame Nutzung von Seminarräumen durch mehrere Organisationseinheiten. Mit Unterstützung von Anteon erfolgte der Vertragsabschluss im September 2020.



Bevor die ersten städtischen Organisationseinheiten voraussichtlich Mitte 2021 einziehen können, sind noch umfangreiche Umbauarbeiten erforderlich. Der Eigentümer der Immobilie, Wealthcap, wird diese nach den Vorgaben der Stadt in einem Zeitraum von etwa sechs Monaten durchführen. Mit dem Real Asset- und Investment Manager aus München hat die Stadt einen langfristigen Mietvertrag geschlossen. Die Büroimmobilie im Teilmarkt Süd ist damit vollvermietet.



Die für das Amt für Gebäudemanagement zuständige Stadtkämmerin Dorothée Schneider zeigt sich über den Anmietungserfolg erfreut: „Mit der Anmietung an der Mecumstraße 10 ist es gelungen, verschiedene städtische Organisationseinheiten - unter Berücksichtigung der veränderten Anforderungen - gebündelt in zentraler Lage in Düsseldorf unterzubringen. Die Zielsetzung der Zentralisierung städtischer Gebäudestandorte bleibt somit weiter gewahrt.“