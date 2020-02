Anson’s zieht auf 2.500 m² ins Art-Invest Projekt

Art-Invest Real Estate hat den Herrenausstatter Anson‘s Herrenhaus KG als Mieter für die Immobilie in der Kettwiger Straße 47 in Essen gewonnen. Das Traditionsunternehmen bezieht bereits im Frühjahr 2021 die rund 2.500 m² große Mietfläche in der hochfrequentierten Einkaufsstraße. Der Herrenausstatter war im vergangenen Dezember aus dem Eick-Haus in der Kettwiger Straße/Willy-Brandt-Platz ausgezogen, in dem der Filialist zuvor 30 Jahre vertreten war, und kehrt mit dieser Anmietung in die die Toplage zurück. Für die Zusammenlegung der Flächen sind umfangreiche Umbauarbeiten im Objekt notwendig, so dass Anson’s eine Neueröffnung im März 2021 anstrebt.

