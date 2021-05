DEMIRE veräußert Ex-Telekomgebäude in Ansbach für 18 Mio. Euro

Der Bestandshalter trennt sich von einem ehemaligen Single-Tenant-Objekt in der viertgrößten Stadt Mittelfrankens, in dem bis Ende 2019 die Deutsche Telekom ansässig war. Mittlerweile konnte sowohl der Wert der Immobilie um 5 Mio. Euro gesteigert als auch zwei neue langfristige Ankermieter gewonnen werden.

.

Mit dem Verkauf des ehemaligen Telekom-Objekts im bayerischen Ansbach spielt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG einen Kaufpreis von 18 Mio. Euro ein. Der Bestandshalter hatte die Immobilie im Oktober 2015 im Rahmen der Übernahme des T6 Gewerbeimmobilien-Portfolios von der Corestate Gruppe übernommen [wir berichteten]. Nach dem Auszug des Alleinmieters Ende 2019 konnte DEMIRE den Wert des Objektes in den Jahren 2020 bzw. 2021 durch erfolgreiches Asset Management und eine umfassende Repositionierung um rund 5 Mio. Euro steigern.



Die Liegenschaft in der Bayreuther Straße 111 und Rettistraße 56 verfügt über eine Grundstücksfläche von 29.650 m². Das im Jahr 1988 errichtete Objekt umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 12.600 m² und 200 PKW-Stellplätze. Nach dem Auszug des Mieters Telekom konnte die Hochschule Ansbach und der Bezirk Mittelfranken mit über 6.000 m² Mietfläche als langfristige Ankermieter gewonnen. Von ehemaligen Untermietern, die weitere rund 5.000 m² nutzen, wurden die Mietverträge übernommen und insbesondere in Bezug auf Miethöhe und Laufzeit optimiert. Die Hochschule belegt seit Mai letzten Jahres in etwa 2.000 m² für ihre drei Seminarräume mit jeweils etwa 100 Plätzen, drei Rechner-Pools sowie Büroräume. Der Rest mit rund 4.450 m² entfällt auf den Bezirk Mittelfranken, die im vergangenen Jahr einen Mietvertrag für sechs Jahre unterzeichnet hat. Aktuell belaufen sich die jährlichen Mieteinnahmen für das Gebäude auf rund 1,0 Mio. Euro, die WALT beträgt 5,2 Jahre.



„Durch unser aktives Asset Management und die gelungene Repositionierung des Bürokomplexes in Ansbach konnten wir eine Risikoreduzierung sowie eine Wertsteigerung von rund 5 Mio. Euro erreichen. Mit der neuen Mieterstruktur mit zwei langfristigen Ankermietern der öffentlichen Hand schließen wir unseren Realize-Potential-Prozess in Ansbach durch den Verkauf erfolgreich ab“, kommentiert Ingo Hartlief, CEO der DEMIRE.