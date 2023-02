Annegret Buch scheidet bei EBZ Berufskolleg aus

Nach 25 Jahren als Leiterin der größten immobilienwirtschaftlichen Ausbildungsstätte Deutschlands übergab Annegret Buch den Staffelstab an Dr. Christoph Winkler. Am 30. Januar 2023 wurde sie mit einem emotionalen Festakt, der im EBZ in Bochum stattfand, in den Ruhestand verabschiedet. Bei diesem feierlichen Abschied wurde ihr für ihre Verdienste die silberne Ehrennadel des VdW Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen verliehen.

1997 begann Annegret Buchs erfolgreiche Zeit am EBZ. Damals trat sie als Oberstudienrätin ins damalige „Ausbildungswerk der Wohnungswirtschaft“ ein. 2002 wurde sie zur Studiendirektorin befördert und leitete von da an die Berufsschule des EBZ Berufskollegs Immobilienwirtschaft. Zunächst war sie als stellvertretende Schulleiterin am EBZ tätig, wurde dann im Jahre 2007 vom EBZ-Vorstand zur Schulleiterin berufen.



Unter ihrer Leitung hat sich das Berufskolleg exzellent entwickelt und ist heute der uneingeschränkte Benchmark für die schulische Ausbildung in der Immobilienwirtschaft. Nicht ohne Grund haben die meisten bundesweit tätigen Unternehmen ihre Ausbildung komplett in Bochum konzentriert. Und so ist die Zahl der Schüler in ihrer Zeit um rund 50 Prozent auf die aktuelle Höchstmarke von 1.630 gestiegen. Aufgrund der hohen Nachfrage musste zuletzt sogar eine Warteliste eingeführt werden.



Die praxisorientierte Lehre mit hoher Berufsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen waren Annegret Buch wichtig. Um die angehenden Immobilienkaufleute auf eine immer digitaler werdende Arbeitswelt bestmöglich vorzubereiten, initiierte sie die erfolgreiche Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie für den Unterricht. Diese diente auch als Basis für ein sehr gut funktionierendes Online-Unterrichtskonzept während der Corona-Pandemie. Auch die Ergänzung des Lehrangebots durch Fremdsprachenzertifikate sowie den Abschluss „Kaufmann/Kauffrau International (AHK)“ tragen die Handschrift Annegret Buchs. Darüber hinaus gestaltete sie die stetig enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben.



Am 30. Januar 2023 wurde Annegret Buch nun im feierlichen Rahmen des Ausbildertages 2023 im EBZ in Bochum in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Freunde, Wegbegleiter, Kollegen und Familienmitglieder waren zugegen und bedankten sich mit einem musikalischen Beitrag und vielen wohlwollenden Worten. Für ihre erfolgreichen Dienste wurde ihr die silberne Ehrennadel des Verbandes der Wohnungswirtschaft VdW Rheinland Westfalen von Verbandsdirektor Alexander Rychter überreicht. Ein großes Dankeschön erhielt sich auch von EBZ-Vorstand Kaus Leuchtmann.



„Mit ihrem transparenten, wertschätzenden, aber auch fordernden Führungsstil ist es Annegret Buch gelungen, ein motiviertes Team von Lehrkräften aufzubauen, das modernen Unterricht macht und junge Menschen exzellent auf eine sich rasant verändernde Arbeitswelt in der Immobilienwirtschaft vorbereitet“, sagte Klaus Leuchtmann. „Es war ihre weit vorausschauende Personalentwicklung, die uns auch für ihre Nachfolge in eine hervorragende Position brachte. So freuen wir uns nun, mit Dr. Christoph Winkler auf exzellenten Nachwuchs aus dem eigenen Haus als neuen Schulleiter setzen zu können.“



Dr. phil. Christoph Winkler startete als Lehrer in Ausbildung im Jahre 2011 am EBZ. Von 2013 bis 2017 war er als Studienrat, später, von 2017 bis 2023, als Oberstudienrat tätig. Von 2020 an war er Mitglied der erweiterten Schulleitung des EBZ Berufskollegs. Seine Dissertation verfasste er zum Thema „Entwicklungsgespräche und Anreizsysteme für Lehrkräfte“ an der Freien Universität Berlin.



Dank Dr. Winkler wurde das EBZ Berufskolleg 2015 für den Deutschen Lehrerpreis in der Kategorie „Unterricht innovativ“ mit einer Unterrichtsreihe zur Gentrifizierung als eines der besten 15 Unterrichtsprojekte nominiert. Er qualifizierte sich im Schulleitungs-Assessment-Verfahren (EFV) NRW mit Bestnoten aus einem großen Bewerberpool.