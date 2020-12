Anne Keilholz ab 2021 im Vorstand der GAG

Anne Keilholz

© Costa Belibasakis

Anne Keilholz (54), langjährige Geschäftsführerin der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land in Berlin, wechselt an den Rhein. Die Fachfrau wird spätestens im Sommer 2021 bei der GAG Immobilien AG die Nachfolge von Uwe Eichner antreten, dessen Vertrag zum 31. Dezember im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst wird. Bis zum Start der Berlinerin wird Ingo Frömbling die Stelle interimsweise besetzen. Keilholz wird bei der GAG die Ressorts Finanzen und Interne Dienste mit den Bereichen Personal, IT und Projektorganisation übernehmen.

.

Ihre berufliche Karriere begann Anne Keilholz nach dem Studium der Betriebswirtschaft 1995 bei der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben in Berlin. Nach weiteren immobilienwirtschaftlichen Stationen in Frankfurt, Wiesbaden und Luxemburg kam sie 2014 zur Stadt und Land Wohnbauten GmbH in Berlin. Anne Keilholz wurde in Chemnitz geboren, verbrachte aber ihre Kindheit und Jugend im Rheinland, in Brühl und Hürth. Sie spricht mehrere Sprachen fließend und hat zwei erwachsene Töchter. Gemeinsam mit Kathrin Möller als Vorstand für die Bereiche Technik und Immobilienwirtschaft wird Anne Keilholz die GAG Immobilien AG führen.



„Wir sind sehr froh, dass die Nachfolgeregelung so schnell und einvernehmlich zu einem guten Ende geführt werden konnte. Wir freuen uns sehr, mit Anne Keilholz eine Top-Führungskraft mit immobilienwirtschaftlichem Hintergrund und Erfahrung in der kommunalen Wohnungswirtschaft gefunden zu haben“, kommentiert der GAG-Aufsichtsratsvorsitzende Jochen Ott die Berufung des neuen Vorstandsmitglieds.