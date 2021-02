Instone erweitert sein Führungsteam in NRW

Anna Rzymelka

Anna Rzymelka wird neue Niederlassungsleiterin in Nordrhein-Westfalen und ergänzt damit das Team rund um Stefan Dahlmann, der sich in Zukunft auf strategische Aufgaben im Rahmen der Geschäftsführung fokussiert.

Instone Real Estate hat Anna Rzymelka in die Leitung der Niederlassung Nordrhein-Westfalen berufen. Die studierte Diplom-Ingenieurin und Architektin ist bereits seit 2016 im Unternehmen und war zuletzt als Leiterin Projektentwicklung in Nordrhein-Westfalen tätig. Sie verantwortete unter anderem das Projekt „Gartenstadt“ in Dortmund [wir berichteten] sowie die Projekte „Niederkasseler Lohweg„ [wir berichteten] und „Wohnen im Hochfeld“ in Düsseldorf, das erst im Januar letzten Jahres an die LEG verkauft wurde [wir berichteten].



Bisher war Stefan Dahlmanns, Geschäftsführer und COO für Nordrhein-Westfalen, unter anderem für die Leitung der Niederlassung zuständig. Mit der Einbindung von Rzymelka in das Führungsteam in Nordrhein-Westfalen ist die Niederlassung weiterhin hervorragend für die weiteren Zukunfts- und Wachstumspläne von Instone aufgestellt.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Frau Rzymelka eine versierte und erfahrene Kollegin für die Niederlassungsleitung gewinnen konnten. Damit bietet sich mir die Möglichkeit, mich als Geschäftsführer verstärkt auf die strategische Weiterentwicklung von Instone Real Estate zu konzentrieren“, sagt Stefan Dahlmann.