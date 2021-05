Anmietungen im „Hanse Gate“ am Elbufer in Hamburg

Unter Vermittlung und Beratung von JLL auf Vermieterseite im Rahmen eines Leadauftrags haben zwei Unternehmen Büroflächen im ,,Hanse Gate" in Hamburg, Neumühlen 15, angemietet:

Der Versicherungsdienstleister Thomas Miller Specialty GmbH wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 rund 555 m² im 1. OG beziehen. Auf Mieterseite war Großmann & Berger beratend und vermittelnd tätig.



Darüber hinaus hat die Broder Architektur Sylt GmbH Flächen angemietet. Anfang April 2021 hat das Architekturbüro rund 285 m² im Erdgeschoss des “Hanse Gate“ bezogen. Broder wurde von Angermann Real Estate Advisory AG beraten.



Die LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist seit 2019 Eigentümer [wir berichteten] des 2002 erbauten Bürogebäudes “Hanse Gate”. Das mit einem unverbaubaren Blick direkt an der Elbe gelegene Objekt umfasst rund 2.505 m² auf insgesamt 5 Stockwerken (Erdgeschoss und vier Obergeschosse). Aktuell befindet sich die Anmietung von weiteren Flächen in Verhandlung.