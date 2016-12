Anleger kauft Wohn- und Geschäftshaus mit Gewerbehalle in Oberbilk

Die Madsack Immobilien Gruppe hat ein Wohn- und Geschäftshaus mit insgesamt 8 Einheiten in Düsseldorf-Oberbilk an einen privaten Kapitalanleger aus Münster veräußert, der auch schon das Nachbarhaus über das Maklerhaus erworben hat. Die Immobilie Oberbilker Allee 290 mit einer Gesamtmietfläche von 594 m² fließt in ein Privatportfolio ein. Der Kaufpreis liegt beim 17,08-fachen der Jahresnettomiete. Über die genaue Summe wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart.

