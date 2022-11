Anlagenbauer Onejoon mietet 1.300 m² im Böblinger Volt

Aam2core hat den Anlagenbauer Onejoon als neuen Mieter für den Bürokomplex Volt in Böblingen gewonnen. Das Unternehmen nutzt zukünftig rund 1.300 m² Bürofläche. Es wurde ein langfristiger Mietvertrag mit Verlängerungsoption abgeschlossen. Onejoon wird die Räumlichkeiten nach Umbau im kommenden Jahr beziehen.

.

Die Liegenschaft in der Herrenberger Straße 140 in Böblingen umfasst zwei Bestandsgebäude mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 15.800 m² – Ankermieter ist Hewlett Packard Enterprise mit knapp 8.000 m². Durch Neuvermietungen und Mietvertragsverlängerungen konnte Aam2core den WALT von ursprünglich 5 Jahren auf rund 8 Jahre steigern. Mit der Vermietung an Oonejoon steigt der Vermietungsstand auf 85 Prozent. Auch für die noch restlichen 1.500 m² Mietfläche laufen laut des Investors bereits Gespräche mit Interessenten, welche noch im Laufe des Novembers abgeschlossen werden sollen.



„Die Neuvermietung an die Onejoon-Gruppe unterstreicht die Attraktivität des Standorts. Durch unser aktives Asset-Management ist es uns gelungen, den Bürokomplex fit für die Zukunft zu machen. Mit der für den Bürokomplex angestrebten DGNB-Zertifizierung in Gold und der bis zum Jahresende erwarteten Vollvermietung haben wir die Immobilie für die Zukunft gut positioniert.“, sagt Stefan Bögl, Executive Director Asset Management. Aam2core hatte die ehemalige Hewlett Packard-Zentrale im März 2021 gemeinsam mit der Cara Real Estate GmbH erworben [wir berichteten], umfassend saniert und unter dem Namen Volt neu positioniert.