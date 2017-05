Anlageimmobilien in Mülheim a.d.R erreichen Rekordwert von 100 Mio. Euro

Die umgesetzten Stadtentwicklungskonzepte und strukturellen Veränderungen in Mülheim a. d. Ruhr machen sich auch am dortigen Markt für Wohn- und Geschäftshäuser bemerkbar. Mit dem Rekordwert von über 100 Mio. Euro im Jahr 2016 wurde das Vorjahresumsatzvolumen um etwa 65 % übertroffen. Auch die hohe Anzahl verkaufter Anlageimmobilien (243) unterstreicht die Dynamik am Markt. Parallel dazu ist auch die durchschnittliche Angebotsmiete im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr (6,66 Euro/m²) um 5,6 % auf 7,03 Euro/m² gestiegen.

Stadtweit anziehende Mieten

Trotz der gestiegenen Baufertigstellungszahlen wächst die Nachfrage nach Wohnraum in Mülheim kontinuierlich. Die Leerstandsquote verringerte sich weiter und liegt aktuell bei nur noch 2,5 %. „Der steigende Nachfragedruck wirkt sich auf die Entwicklung des Mietniveaus im gesamten Stadtgebiet aus“, berichtet Daniel Wiese, Büroleiter Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial in Mülheim. Die höchsten Mietpreissteigerungen wurden im traditionell stark nachgefragten Ortsteil Menden-Holthausen (+9,8 %) registriert. Auch die aufstrebende Wohnlage Broich verzeichnete einen deutlichen Preissprung bei den Angebotsmieten. Bauprojekte wie die „Studentenapartments Bülow“ werten den Stadtteil weiter auf. Im vierten Quartal 2017 soll das neue Studentenwohnheim fertiggestellt werden und insgesamt 119 Studenten in vier Gebäuden Platz bieten.



Quartierskonzept für zwei Projektgebiete

Um dem wachsenden Druck auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken, wird der Wohnungsbau weiter vorangetrieben. Mit 304 fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2016 wurde zum wiederholten Male ein hoher Wert erreicht. Rund 39 % davon entfallen alleine auf die im Aufschwung befindliche Altstadt I. Im Rahmen des Projekts „InnovationCity Ruhr“ entwickelt die ICM GmbH derzeit ein Quartierskonzept für die Mülheimer Innenstadt und den Stadtteil Dümpten. Ziele des Vorhabens sind der klimagerechte Stadtumbau sowie eine ganzheitliche Quartiersentwicklung. Neben dem Neubau des Stadtquartiers Schloßstraße und der Revitalisierung der Ruhrpromenade soll das Vorhaben zukünftig positive Auswirkungen auf die Attraktivität des gesamten Stadtbildes haben.



Mittlere Lagen im Nachfragefokus

„Das außergewöhnliche Ergebnis bei den Zinshäusern wurde unter anderem von einem größeren Portfolioankauf renovierungsbedürftiger Objekte in der Innenstadt getragen“, erläutert Wiese. Mit ca. 34 Mio. Euro wurde demnach im Jahr 2016 in den Lagen Altstadt I und II das größte Volumen umgesetzt. In gefragten Lagen wie Menden-Holthausen oder Saarn geht das Angebot an Wohn- und Geschäftshäusern spürbar zurück. Die meist regionale Käufergruppe investiert aufgrund der Angebotslage zunehmend in Anlageimmobilien in mittleren Lagen. Mit Quadratmeterpreisen zwischen 700 und 1.160 EUR rücken Stadtteile wie Heißen, Broich oder die Altstadt weiter in den Fokus der Investoren. „Dort können Rohertragsfaktoren vom 9,5-Fachen bis zum 12,5-Fachen der Jahresnettokaltmiete erzielt werden“, so der Büroleiter Wiese.



Weiterhin aktives Marktgeschehen

Durch die zahlreichen Aufwertungs- und Fördermaßnahmen gekoppelt mit dem niedrigen Preisniveau der Stadt entwickelt sich Mülheim zu einem attraktiven Investitionsstandort für Anleger. Für das Gesamtjahr 2017 prognostiziert Engel & Völkers Commercial eine Verkaufszahl zwischen 190 und 220 Objekten bei einem Umsatzvolumen von 76 bis 88 Mio. Euro. In den einfachen Lagen ist mit steigenden Preisen und Faktoren zu rechnen.