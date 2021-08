Ankermieter DMS bezieht 8.300 m² in der Otto Dix Passage

Die Arcadia Investment Group hat die rund 8.300 m² große Büromietfläche im Mixed-Use-Gebäude „Otto Dix Passage“ in der Innenstadt Geras an den neuen Ankermieter DMS Daten Management Service GmbH übergeben. Nach einer Umbauzeit von rund zehn Monaten ist die erste Modernisierungsphase der Revitalisierung somit abgeschlossen.

.

Der in Gera ansässige Energiemarkt-Dienstleister belegt das gesamte erste und Teilflächen des zweiten Obergeschosses inklusive einer Dachterrasse. Neben klassischen Büroräumen, für deren Belichtung ehemalige Rolltreppenbereiche in großzügige Innenhöfe umgewandelt wurden, umfasst das moderne Raumkonzept auch Kommunikations-, Weiterbildungs- und Kreativflächen. Eine begrünte Dachterrasse mit integrierten Fahrradstellplätzen sowie mehrere Pausenbereiche runden die Mitarbeiterannehmlichkeiten ab. Die insgesamt rund 380 Mitarbeiter haben ihre neuen Büros in der innerstädtischen Geschäftspassage am Museumsplatz 2 in Gera bereits vollständig bezogen.



Den Abschluss des zweiten Bauabschnittes und die Übergabe der Mietflächen feierten der Bauherr und die am Bau beteiligten Unternehmen im kleinen Kreis vor Ort. „Unser Dank geht an alle Projektbeteiligten, die mitgewirkt haben, um die sehr schnelle Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen innerhalb von nur zehn Monaten zu realisieren. Wir freuen uns, die großartige Zusammenarbeit auch im Zuge der sich anschließenden zweiten Umbauphase fortzuführen“, sagt Alexander Folz, geschäftsführender Gesellschafter der Arcadia. Neben DMS werden der Drogeriemarkt Rossmann, die Fitnessstudiokette Fit/One sowie die Barmer Krankenkasse und die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt als langfristige Mieter im Objekt vertreten sein.



Bereits im April 2018 hatte eine Beteiligungsgesellschaft der Arcadia Investment Group das 2003 errichtete Einkaufszentrum, mit einer Mietfläche von mehr als 14.000 m² erworben und Pläne für eine Erweiterung und den Umbau angekündigt. Seit Anfang September 2020 revitalisiert Arcadia das ehemalige Shopping-Center. Generalunternehmer für den Umbau der „Otto Dix Passage“ ist die Prehn Bauprojektmanagement GmbH aus Lubmin. Die neukonzipierte Geschäftspassage wird nach Neueröffnung über circa 16.500 m² Nutzfläche verfügen, modernen und auf Nachhaltigkeit ausgelegten Baustandards entsprechen und einen attraktiven Mietermix aus verschiedenen Nutzungsarten beherbergen.