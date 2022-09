Anja Steffens neuer COO bei E&V Capital

Anja Steffens

Anja Steffens tritt die Nachfolge von Tomasz Kalemba (CIO) im Vorstand von Engel & Völkers Capital AG an. In ihrer neuen Position als COO verantwortet sie die Bereiche Strukturierung neuer Produkte, Portfolio-Management, Finanzen und Controlling. Anja Steffens ist somit neben dem CEO Marc Drießen, der zu Jahresbeginn gestartet ist [wir berichteten], das zweite Mitglied des Vorstandes.

.

Anja Steffens war in ihrer Karriere in der Investment- und Immobilienbranche für die Entwicklung und Strukturierung von Produkten in einer Größenordnung von mehr als 3 Mrd. Euro verantwortlich. Zuletzt war sie Chief Product Officer bei Bloxxter, einem auf Immobilieninvestments auf Blockchain-Basis spezialisierten Unternehmen. Zuvor war sie unter anderem Leiterin des Bereichs Product Development Real Assets bei Hansainvest sowie Geschäftsführerin einer voll lizenzierten Kapitalverwaltungsgesellschaft in Hamburg.



Tomasz Kalemba (CIO), der erst ist in 2020 im Vorstand gestartet war [wir berichteten], hatte das Unternehmen zum 31. August 2022 auf eigenen Wunsch verlassen.