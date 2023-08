Aniko Korsos folgt bei JLL als Head of Retail Leasing auf Dirk Wichner

Aniko Korsos

© Peter Lausmann

JLL ernennt Aniko Korsos mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 zur neuen Head of Retail Leasing in Deutschland.

.

Die Betriebswirtin führt seit Januar 2016 das Frankfurter Einzelhandelsvermietungsteam bei JLL, seit vier Jahren trägt sie auch die Verantwortung für die Märkte in Köln und Düsseldorf. Die 41-Jährige folgt in dieser Rolle auf Dirk Wichner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um als Geschäftsführer die D.V.I Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH zu leiten. Wichner war rund 25 Jahre in verschiedenen Bereichen und Ländern für JLL tätig. Die deutschlandweite Einzelhandelsvermietung leitete er seit Januar 2013.



In ihrer neuen Rolle wird Korsos mit ihren Teams die Toplagen der zehn größten Metropolen sowie Großstädte im Umland bearbeiten und dabei direkt an den Head of Markets, Konstantin Kortmann, berichten.



„Aniko Korsos ist für uns die ideale Nachfolgerin für Dirk Wichner. Beide haben in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Sie kennt den Markt ebenso gut wie unsere Einzelhandelsvermietungsteams und weiß um die aktuellen Herausforderungen von Vermietern und Nutzern. Zugleich danke ich Dirk Wichner, der in den vergangenen Jahren eines der wichtigsten Gesichter von JLL im Markt sowie in der Debatte um die Zukunft der Innenstädte war. Sein Engagement und seine Fähigkeit, die relevanten Themen der Branche anschaulich zu vermitteln, haben viele Kolleginnen und Kollegen geprägt. Ich wünsche ihm deshalb persönlich wie beruflich nur das Beste.“, so Dr. Konstantin Kortmann, Country Leader JLL Germany und Head of Markets.