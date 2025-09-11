Angularis erweitert Beirat um zwei erfahrene Branchenexperten

Angularis hat zwei neue Mitglieder für seinen Beirat berufen: Dr. Cornelius Weitbrecht und Prof. Dr.-Ing. Norbert Preuß bringen fundierte Expertise in Gesellschaftsrecht, Immobilien und Projektmanagement ein. Sie sollen das Unternehmen künftig bei der strategischen Weiterentwicklung unterstützen.

.

Dr. Cornelius Weitbrecht studierte Rechtswissenschaften an der LMU München und promovierte bei Prof. Dr. Götz Hueck. Er war über 30 Jahre Partner der internationalen Großkanzlei Taylor Wessing mit Schwerpunkt auf Gesellschaftsrecht und internationalen Unternehmenskäufen. Zuletzt fokussierte er sich verstärkt auf Immobilienprojekte. Als Vorstand einer renommierten deutschen Familienstiftung verantwortete er zudem sechs Jahre die Vermögensverwaltung mit Fokus auf Immobilien.



Prof. Dr.-Ing. Norbert Preuß, Inhaber der Preuss Project Partner GmbH, ist seit über vier Jahrzehnten als Projektmanager in komplexen Großprojekten tätig. Sein Fokus liegt auf der Leitung von Projekten in der Startphase sowie in Krisensituationen. Er prägte die Branche unter anderem 20 Jahre als Vorstand des DVP – Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V. und leitet seit 2007 die Fachkommission Projektsteuerung/-management beim AHO. Zudem war er viele Jahre Präsident der 1. Wissenschaftlichen Vereinigung Projektmanagement e.V. Als Honorarprofessor lehrt er seit 2015 an der Hochschule Augsburg. Seine umfassende Expertise brachte er auch als Aufsichtsrat beim Flughafen Berlin Brandenburg in der kritischen Fertigstellungsphase von 2017 bis 2021 ein. Er ist Autor zahlreicher Standardwerke zum Thema Projektmanagement und Facility Management.