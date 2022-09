Neuer Büromieter im Stadtlagerhaus. Die Angleterre Hotel GmbH & Co. KG hat ca. 2.450 m² Bürofläche in dem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Großen Elbstraße 27 angemietet. Der Einzug soll noch im dritten Quartal 2022 erfolgen. Das Bürovermietungsteam von Angermann war vermittelnd tätig. Eigentümer ist ein institutioneller Anleger.

