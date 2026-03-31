Angermann vermittelt an Eigennutzer zwei Standorte im Kölner Umland

Die Angermann NRW GmbH hat im Kölner Umland erfolgreich zwei Gewerbeimmobilien an Eigennutzer vermittelt. Die Verkäufe in Hürth und Pulheim zeigen, dass insbesondere funktionale Gewerbeobjekte in etablierten Lagen von Unternehmen mit langfristiger Standortstrategie ungebrochen nachgefragt werden.

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Beide Transaktionen wurden im Rahmen qualifizierter Alleinverkaufsmandate strukturiert von Angermann NRW begleitet. Entscheidend für den erfolgreichen Abschluss waren eine klare Positionierung der Objekte, eine passgenaue Ansprache potenzieller Eigennutzer sowie ein lösungsorientierter Verkaufsprozess.



Bei der Immobilie in der Ursulastraße in Hürth handelt es sich um eine Büro- und Hallenkombination auf einem rund 4.400 m² großen Grundstück. Das Objekt umfasst ca. 750 m² Hallenfläche sowie rund 1.400 m² Bürofläche. Der Käufer wird die Immobilie nach Fertigstellung selbst nutzen.



Auch die Gewerbeimmobilie in der Marie-Curie-Straße in Pulheim wurde an einen Eigennutzer veräußert. Auf dem rund 2.150 m² großen Grundstück stehen etwa 1.000 m² Hallenfläche sowie ca. 850 m² Bürofläche zur Verfügung.



Die Gewerbegebiete in Hürth-Kalscheuren und Pulheim-Brauweiler zählen zu den etablierten Standorten im Kölner Umland und bieten insbesondere für Industrie-, Handels- und Logistikunternehmen attraktive Rahmenbedingungen. Über die Kaufpreise wurde jeweils Stillschweigen vereinbart.



„Wir beobachten aktuell, dass sich viele Unternehmen wieder sehr bewusst mit ihren langfristigen Standortentscheidungen auseinandersetzen“, erklärt Mike Dimmel, Consultant Industrial & Logistics bei Angermann NRW. „Gerade im Kölner Umland sind gut angebundene Gewerbeflächen für Eigennutzer wieder stark gefragt – auch, weil sie Planungssicherheit und Entwicklungsperspektiven bieten.“