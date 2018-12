Angermann Stuttgart holt sich Anastasia Pok und Ricarda Hagmaier

Angermann verstärkt sein Bürovermietungsteam in Stuttgart auf gleich drei Positionen. „Mit Anastasia Pok und Ricarda Hagmaier konnten wir zwei Immobilienmaklerinnen gewinnen, mit denen wir die sehr positive Entwicklung der Niederlassung in Stuttgart mit einem nunmehr neunköpfigen Team und neuer Energie weiter vorantreiben“, sagt Sami Steinbach, Vorstandsvorsitzender der Angermann Real Estate Advisory AG. Beide Beraterinnen fangen zum 1. Februar 2019 an, kommen aus der Region Stuttgart und haben auf ihren beruflichen Stationen vielseitige Erfahrungen im Immobiliengeschäft gesammelt. Johannes Welker, seit Jahren erfolgreicher Vermieter bei Angermann Hamburg, wechselt zusätzlich im Januar 2019 nach Stuttgart und verstärkt den dortigen Vertrieb.

.

Jawed Sadiqi, aktuell Niederlassungsleiter für den Bereich Investment, übernimmt mit dem Jahreswechsel zusätzlich auch die Verantwortung für den Bereich Vermietung, nachdem die bisherige Leiterin Maren Quoos das Unternehmen Anfang Dezember auf eigenen Wunsch verlassen hat. Jawed Sadiqi arbeitet seit 2007 erfolgreich als Berater für Angermann in Stuttgart. „Wir haben gerade erst den Mietvertrag für unser Büro am Schlossplatz verlängert und werden sowohl die Bürovermietung als auch das Immobilien-Investment in den kommenden Wochen und Monaten am Standort Stuttgart weiter ausbauen.“, so Steinbach.