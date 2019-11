Angermann befördert Patrick Stahnke zum Prokuristen

Patrick Stahnke

© Ann-Christine Krings Photography

Der Vorstand der Angermann Investment Advisory AG hat Patrick Stahnke zum Prokuristen ernannt. 2011 startete der Immobilienökonom (IREBS) in der Berliner Bürovermietung und wechselte Anfang 2017 in das Investmentteam. Eine besondere Stärke Angermanns besteht in den Synergien, die aus der engen Zusammenarbeit zwischen Bürovermietung und Investment erwachsen.

„Die Kombination aus ausgewiesener Investmentexpertise mit einzigartigem Vermietungsbackground ist die Basis für den Erfolg unserer Unternehmensgruppe. Mit seinem Berufsweg verkörpert Patrick Stahnke dies in besonderem Maße. Durch die Ernennung zum Prokuristen unterstreichen wir seine hohe fachliche Kompetenz und würdigen seine sehr gute Arbeit, die entscheidend mit dazu beiträgt, dass Angermann kontinuierlich zu den führenden Beratern in Berlin zählt“, sagt Gerald Beuker FRICS, Vorstand der Angermann Investment Advisory AG.