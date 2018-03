Angelo, Gordon & Co. verkauft 5.000 Wohneinheiten in Nordrhein-Westfalen

Der in New York ansässige alternative Investmentmanager Angelo, Gordon & Co. hat drei Mehrfamilienhaus-Portfolios mit insgesamt fast 5.000 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von rund 300.000 m² in zwei Transaktionen verkauft. Käufer waren Proprium Capital Partners zusammen mit der Forte Gruppe sowie Velero Partners im Rahmen eines Ankaufs- und Bewirtschaftungsmandats. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Großteil der Objekte befindet sich in Nordrhein-Westfalen, vorwiegend in guten Wohnlagen in den Städten Dortmund, Bochum oder Duisburg.

.

Angelo, Gordon hatte die notleidenden Immobilien in den vergangenen vier Jahren akkumuliert. Die Portfolios lagen zum Ankaufszeitpunkt deutlich unter ihrer potentiellen Performance und wurden zudem in ineffizienten, unterkapitalisierten Strukturen gehalten. Der Investmentmanager ging die überfälligen Instandhaltungsarbeiten an und investierte rund 18 Mio. Euro in die Renovierung der Wohnungen. Dabei griff Angelo, Gordon auf lokale Partner zurück und setzte das Property-Management neu auf. In Folge konnten sowohl der Leerstand als auch die laufenden Kosten erheblich reduziert und gleichzeitig die Mieterbindung erhöht werden.



„Wir suchen nach Opportunitäten in allen Nutzungsarten. Bei Mehrfamilienhäusern sorgt der Nachfrageüberhang nach Wohnraum und die starke Nachfrage nach stabilen Beständen für ein attraktives Umfeld für potentielle Investments im Value-Add Bereich, die durch aktives Management, Investitionen und Repositionierung deutliche Wertsteigerungspotentiale aufweisen können“, so Stefan Doerffler, Direktor und Head of Germany bei Angelo, Gordon.



Die Verkäufe waren nicht das erste Engagement von Angelo, Gordon in Deutschland. Das Unternehmen positionierte bereits ein gemischt genutztes innerstädtisches Asset in Düsseldorf neu und verkaufte es Ende 2016 an einen deutschen Core-Investment-Manager. Darüber hinaus hatte Angelo, Gordon im Tender-Verfahren umfangreiche Positionen an mehreren in Abwicklung befindlichen offenen Immobilienfonds aufgebaut.