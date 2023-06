Angelo Augenbroe wechselt von C&W zu Savills Düsseldorf

Zum 01. Juli 2023 wird Angelo Augenbroe in der Funktion des Director Investment das Team in Düsseldorf verstärken. Der Diplom-Immobilienökonom (ADI) blickt auf knapp 20 Jahre Branchenerfahrung in Düsseldorf zurück.

Augenbroe (MRICS) war zuletzt bei Cushman & Wakefield als Head of Capital Markets Düsseldorf beschäftigt, wo er unter anderem den Aufbau und die Leitung eines Investmentteams am Standort verantworte. Zuvor war er fast zehn Jahre bei CBRE, wo er im Bereich der Akquisition und Betreuung von An- und Verkaufsmandaten und Immobiliengroßtransaktionen tätig war. Zu seinen weiteren Stationen zählt unter anderem JLL.



„Ich freue mich auf die nächsten Schritte bei Savills und die Möglichkeit, meine Erfahrungen aus strukturierten Prozessen und großvolumigen Akquisitionen einbringen zu können. Hinzu kommen die Potenziale, die das Unternehmen aufgrund der eng zusammenarbeitenden Business Lines am Standort bietet“, kommentiert Angelo Augenbroe.