Angebotsengpässe bremsen Kölner Immobilienmarkt aus

Im ersten Halbjahr 2018 wurden am Kölner Büromarkt etwa 131.400 m² Bürofläche umgesetzt – ein Rückgang um 15,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Dass das Ergebnis des ersten Halbjahres 2017 nicht erreicht werden konnte, hängt mit der sich weiter verschärfenden Angebotsknappheit zusammen“, berichtet Simon Löseke, Director Office Agency bei Savills in Köln. „Insbesondere in der Innenstadt sind kaum noch Flächen verfügbar. Je größer das Gesuch, desto schwieriger wird es, in zentralen Lagen etwas Adäquates zu finden. Viele Büronutzer machen daher, sofern möglich, von ihren Optionsrechten Gebrauch oder weichen auf periphere Lagen mit guter Anbindung aus.“ Aktuell weist die Domstadt eine Leerstandsrate von 4,4 % auf. Diese ging damit um 10 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal zurück – nach Berlin und München die niedrigste Leerstandsrate unter den Top-6-Metropolen Deutschlands.

.

Bei den Nutzern kristallisieren sich angesichts der angespannten Marktlage zwei Handlungsmuster heraus: Die Unternehmen, die auf der Suche nach ihrer Wunschfläche erfolglos bleiben, verdichten zunächst im Bestand und versuchen möglichst kurze Mietvertragslaufzeiten abzuschließen, um flexibel zu bleiben, für den Fall, dass sich perspektivisch eine andere Flächenoption bietet. „Auf der anderen Seite werden möglichst langfristige Verträge geschlossen. Denn wer einmal die passenden Räumlichkeiten gefunden hat, möchte diese unter keinen Umständen verlassen. Das gilt sowohl für Neuanmietungen als auch bei Mietvertragsverlängerungen“, so Löseke.



Hinzu kommt die steigende Konkurrenz durch Flexible Workspaces: Die letzten verfügbaren hochqualitativen Bestandsflächen werden immer häufiger von Coworking-Anbietern absorbiert. So entfielen im Teilmarkt City in den letzten 12 Monaten über 17 % des Flächenumsatzes auf Coworking-Anbieter. Bei Flächen ab 1.000 m² betrug ihr Anteil sogar rund 44 % „Dieser Umstand übt zusätzlichen Druck auf den Markt und die Nutzer aus, sodass auch Unternehmen, die expandieren möchten, im Zweifel eher auf der bestehenden Fläche verdichten oder höhere Preise in Kauf nehmen als in eine weniger attraktive Lage auszuweichen“, so Löseke.



Aufgrund der wachsenden Angebotsknappheit stiegen die Mieten sowohl im Durchschnitt als auch in der Spitze an. Während die Entwicklung bei den Durchschnittsmieten mit 0,7 % ggü. dem Vorquartal auf nun 14,60 Euro/m² noch moderat ausfiel, stieg die Spitzenmiete im 2. Quartal um weitere 2,7 % auf 22,50 Euro/m² an und machte damit nach Berlin den höchsten Sprung unter den Top-6. Bis zum Jahresende rechnet Savills damit, dass die Spitzenmiete auf 23,00 Euro/m² ansteigen wird und auch die Durchschnittsmiete um weitere 1 % zunimmt.



„Es wird dringend neue Fläche benötigt, um mittelfristig für eine Entspannung am Kölner Markt zu sorgen“, konstatiert Löseke. „Insbesondere in den zentralen Lagen ist die Neubautätigkeit jedoch weiterhin überschaubar, da Genehmigungsverfahren langwierig sind und das Bürosegment teilweise mit anderen Nutzungen wie beispielsweise Schulen konkurriert. Es ist demnach keine Beruhigung in Sicht.“ In diesem Jahr dürften in Köln nur rund 57.000 m² Bürofläche fertiggestellt werden. Dabei handelt es sich um den zweitniedrigsten Wert innerhalb der vergangenen zehn Jahre.



Während es im Zentrum demnach eng wird, gewinnt die rechte Rheinseite dank diverser Entwicklungsprojekte perspektivisch weiter an Bedeutung. Mülheim und Deutz bestechen zudem mit einer guten Anbindung und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. „Doch auch einige periphere linksrheinische Teilmärkte erfahren durch dortige Neubauprojekte momentan einen gewissen Aufschwung. Ossendorf zum Beispiel, vor einiger Zeit eine weniger nachgefragte Lage, wird von immer mehr Nutzern in Betracht gezogen, die auf periphere Standorte ausweichen müssen“, so Löseke. Das Gesamtfertigstellungsvolumen, das in den nächsten zwei Jahren in Köln an den Markt kommt, könnte somit zumindest perspektivisch für ein wenig Entlastung sorgen. In 2019 handelt es sich hierbei um 131.000 m², 2020 werden voraussichtlich 107.400 m² fertiggestellt.