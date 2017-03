Angebotsengpässe bei Industrie- und Logistikflächen in Karlsruhe

Auf dem Karlsruher Markt für Industrie- und Logistikflächen herrscht eine ungebrochen hohe Nachfrage. Mit einem Gesamtflächenumsatz von 129.000 m² lag das Jahresergebnis jedoch 9,5 % unter dem Vorjahreswert (2015: 143.000 m²). „Dass der Flächenumsatz trotz prosperierender Wirtschaft gesunken ist, kann durch Angebotsengpässe bei Logistikimmobilien vor allem im Stadtgebiet begründet werden“, erläutert Jan Imfeld, Head of Industrial Services bei Engel & Völkers Commercial Karlsruhe.

.

Umland Süd beliebt

Mit einem Anteil von 39 Prozent wurde im Umland Süd der Großteil der Flächen umgesetzt. Unter anderem mietete der Papiergroßhändler Papyrus Deutschland rund 10.200 m² Bestandsfläche in Ettlingen. Auch die Unternehmensgruppe Duvenbeck mietete im Karlsruher Süden rund 10.000 m² in einem Industrieneubau an. Insgesamt 18 Prozent der Flächen wurden im Umland Ost umgesetzt. Darunter fällt auch der größte Abschluss aus dem Jahr 2016. Der Maschinenbauer SCA Schucker gab die Erweiterung seiner Zentrale um 15.000 m² in Bretten in Auftrag. „Mit der Vermittlung von 9.000 m² Neubaufläche in Hagenbach an den Haustürenhersteller Noblesse konnte auch Engel & Völkers Commercial maßgeblich zum Jahresergebnis beitragen“, berichtet der Immobilienexperte über den viertgrößten Abschluss.



Neubautätigkeit zurückgegangen

Aufgrund des Nachfrageüberhangs sind die Mietpreise für Logistikimmobilien leicht gestiegen und liegen im Stadtgebiet bei bis zu 4,80 Euro/m² (2015: 4,70 Euro/m²) und im Umland Süd mittlerweile bei bis zu 5,55 Euro/m² (2015: 5,50 Euro/m²). „Engpässe für Logistik- und Industrieflächen sind insbesondere im Stadtbereich aktuell, da es an verfügbaren Grundstücken mangelt“, berichtet Imfeld. Insgesamt ist die Neubautätigkeit mit einem Anteil von 20 % am Flächenumsatz (2015: 47 %) deutlich zurückgegangen. Während das Angebot an Industrieflächen in Karlsruhe knapp ist, hält die Peripherie noch Optionen bereit. Engel & Völkers Commercial geht von weiterhin stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen in der Region aus und prognostiziert für das Jahr 2017 ein Umsatzvolumen von 130.000 bis 150.000 m².