„Wo steht das Bündnis für bezahlbares Wohnen?“

Der Name sollte/wollte eigentlich Programm sein, doch seit dem spektakulären (vorläufigen) Ausstieg der großen Immobilienverbände im November letzten Jahres, dümpelt das im Sommer 2014 mit reichlich Vorschusslorbeeren versehene „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ relativ lautlos vor sich hin. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen möchte nun im Rahmen einer kleinen Anfrage nicht nur Auskunft darüber erhalten, ob, wann und wie das Bündnis seine Arbeit wieder aufnimmt, sondern auch darüber, was der Schulterschluss aus Wohnungswirtschaft und Politik bisher denn überhaupt erreicht hat. Und welche Kosten dafür angefallen sind. Bundesbauministerin Barbara Hendricks steht in der Erklärungspflicht.

Die Bauministerin wird ihre Worte wohlfeil wählen müssen. Denn ihr obliegt die (politische) Verantwortung dafür, dass die Verbände der Immobilienwirtschaft im Herbst demonstrativ den Konferenztisch verlassen hatten – weil die Politikerin in der letzten Verhandlungsrunde zum Klimaschutzplan 2050 zusätzliche acht Tonnen CO2-Einsparung bis 2030 für den Gebäudesektor festgeschrieben hatte. BFW, DDIV und GdW, IVD, vdp und ZIA fühlten sich angesichts der implizierten, schärferen energetischen Auflagen, die zwangsläufig mit höheren Kosten einhergehen, vor den Kopf gestoßen und kündigten demonstrativ und unisono an, ihre Mitarbeit bis „Ende Januar“ einfrieren zu wollen. Die Grünen fragen nun nach aktuellem Stand und Perspektiven.





Barbara Hendricks auf dem Nationalen Kongress des Bündnisses für bezahlbares Wohnen im März letzten Jahres. Ziel war es mit der Wohnungbau-Offensive durch vereinfachte Vorschriften, die Schließung von Baulücken und eine maßvolle Verdichtung zu ermöglichen sowie den Umbau von Bestandsgebäuden zu vereinfachen.



Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) hat verlautbart, dass es nach dem Paukenschlag im Herbst nur ein „ergebnisloses“ Gespräch mit dem Ministerium gegeben habe und weitere Termine nicht angesetzt worden seien. Dabei hatte Barbara Hendricks nach dem harschen Zuschlag bei den Klimavorschriften stante pede beteuert, die absehbaren Kostensteigerungen bei Wohnungsbau und Modernisierungsmaßnahmen durch geeignete Maßnahmen des Bundes auffangen zu wollen. Was offensichtlich noch nicht konkret angegangen worden ist. Die Grünen fragen insofern zurecht, was ein Bündnis den öffentlichen Haushalt kostet, das gar nicht arbeitet – und deshalb ohne verwertbare Ergebnisse dasteht.



Fakt ist tatsächlich, dass das Bündnis bis dato reichlich Vorschläge unterbreitet hat, den dringend benötigten Neuwohnungsbau anzukurbeln – indes: So richtig umgesetzt worden ist davon bislang wenig. Musterbauordnung und Modifikationen bei der Grunderwerbssteuer, eine Novelle der Grundsteuer und der generelle Abbau von „Regulierungsbremsen“ sind über das Vorschlags-Stadium noch nicht hinausgekommen.



Die verabschiedete Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) schneidet demgegenüber um Klassen besser ab [Branche begrüßt Baugesetzbuch-Novelle - und fügt ein „aber“ an]. Mit dem neu ausgewiesen „Urbanen Gebiet“ und dem beschleunigten Verfahren der Baulandausweisung am direkten Ortsrand sind handfeste Vorteile für den Wohnimmobilien-Sektor verbunden.



Die Antwort der Bundesbauministerin auf die Anfrage der Grünen dürfte zudem eine gewisse Pikanterie bergen: Barbara Hendricks wird die vorläufige (?) Mitarbeitsaufkündigung der Immobilienverbände jedenfalls nicht isoliert mit den nicht akzeptierten, höheren energetischen Auflagen begründen können – die Ministerium hatte nämlich in der gleichen Abschlussrunde zum Klimaschutzplan den Leitwert der Industrie von 57 auf 50 Prozent herabgesetzt: Das produzierende Gewerbe muss demnach 10 Millionen Tonnen CO2 weniger einsparen als zunächst veranschlagt.