Die Andron Immobilien GmbH verlegt im August 2022 ihren Hauptsitz von Krefeld in die Düsseldorfer Innenstadt und vergrößert sich auf ca. 414 m² Bürofläche in der Steinstraße 20. Mit dieser Anmietung ist die repräsentative Liegenschaft, welche sich in unmittelbarer Nähe zur bekannten Königsallee befindet, nun vollvermietet. Imovo war vermittelnd und

[…]