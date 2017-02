Andreas Wesner neuer Head of Acquisitions - Separate Accounts bei LaSalle IM

Andreas Wesner

Andreas Wesner (42), bis zum letzten Jahr Head of Transactions Germany & Austria bei AXA Investment Managers, setzt seine Karriere bei LaSalle Investment Management fort. Er übernimmt dort die neu geschaffene Rolle „Head of Acquisitions - Separate Accounts“ und ergänzt damit das Akquisitionsteam, das unter anderem auch aus dem Bereich von Torsten Bischoff besteht, der weiterhin als „Head of Acquisitions – Funds“ den Ankauf für die von LaSalle betreuten Fonds verantwortet. Vor seiner Zeit bei AXA IM war Wesner bei The Carlyle Group und Merrill Lynch in der Akquisition tätig.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. LaSalle Investment Management The Carlyle Group Merrill Lynch AXA Investment Managers

Axa Investment Managers hat die frei gewordene Stelle bereits im vergangenen September mit Ulrike Haack, einer Managerin aus den eigenen Reihen, neu besetzt [Ulrike Haack neuer Head of Transactions bei Axa IM]. Sie wird direkt an Matthias Leube, Head of Asset Management & Transactions in Deutschland, berichten.