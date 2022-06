Andreas Trumpp wechselt von Savills IM zurück zu Colliers

Andreas Trumpp MRICS

© Colliers

Colliers stellt sich im Bereich Marktdatenanalyse und -auswertung strategisch neu auf und erweitert die Aufgaben des bisherigen Research-Teams in Deutschland unter neuer Führung. Als Managing Director übernimmt Andreas Trumpp zum 1. Juli 2022 die neu geschaffene Position des Head of Market Intelligence & Foresight und kehrt damit nach sieben Jahren bei Savills Investment Management [wir berichteten] zu Colliers zurück.

.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Trumpp auch als Dozent an der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft und der EBS Universität für Wirtschaft und Recht aktiv, mit Fokus auf die Themen Internationale Immobilienmärkte sowie Markt-, Standort- und Immobilienanalysen.



In der neuen Struktur entwickelt Colliers zukünftig ein zukunftsorientiertes Wissenszentrum für seine Kunden, in dem Trends antizipiert werden sollen. Im Rahmen der strategischen Neuaufstellung wird Trumpp Dr. Tobias Dichtl zur Seite stehen, der als Co-Head of Market Intelligence & Foresight einsteigen wird und damit ebenfalls eine neu geschaffene Position einnimmt. Dichtl startet als Senior Director zum 1. Oktober 2022 bei Colliers und bringt unter anderem seine Markt- und Research-Erfahrungen aus dem Immobilienresearch bei Helaba Invest in die neue Aufgabe ein. Trumpp und Dichtl waren bereits in früheren Jahren für Colliers tätig und sind mit der Unternehmenskultur bestens vertraut. Susanne Kiese, die bisherige Head of Research Germany bei Colliers, hat das Research-Team, das künftig auf 24 Mitarbeiternde wachsen wird, seit Anfang 2016 geführt [wir berichteten], und wird die Erweiterung des Aufgabenspektrums im Bereich Research in der neuen Struktur aktiv mitgestalten.



„Mit Andreas Trumpp, Dr. Tobias Dichtl und unserem bestehenden sehr großen Research-Team werden wir auf Basis unseres bestehenden Datenschatzes einen profunden Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Marktes geben. Uns geht es verstärkt darum, richtungsweisende Trends zu antizipieren. Damit bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert. In unserem neuen Wissenszentrum werden wir beispielsweise volkswirtschaftliche Bewegungen noch enger mit immobilienwirtschaftlichen Trends in Beziehung setzen und fundierte Hausmeinungen entwickeln, mit denen wir uns frühzeitig als Thoughtleader im Markt positionieren können“, sagt Matthias Leube, CEO Germany bei Colliers. „Mit Andreas Trumpp und Tobias Dichtl, die beide zu den führenden Immobilienresearchern in Deutschland zählen, haben wir die perfekte Neuaufstellung für unsere Research-Mission. Ich freue mich zudem sehr, dass Susanne Kiese den Transformationsprozess mit ihrer Erfahrung unterstützt.“



Unter der Führung von Andreas Trumpp und Tobias Dichtl wird der Bereich Research bei Colliers strukturell weiter aufgewertet und im Profil geschärft. Das deutschlandweite Serviceniveau soll an allen Standorten vereinheitlicht, die Bezüge zu Colliers EMEA und Colliers Global vertieft und das Spezialistentum im Interesse der Kunden gefördert werden. Außerdem ist geplant, die Research-Expertise pro Assetklasse weiter auszubauen, um künftig spezifischer beraten oder Sonderanalysen erstellen zu können.