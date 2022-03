Andreas Schwarz wechselt zur Albrings + Müller AG

Seit Januar 2022 ist Andreas Schwarz Teil des Teams der Albrings + Müller AG und unterstützt in den Bereichen Bauherrenvertretung und Technische Due Diligence.

.

Der Bauingenieur konnte in den vergangenen 10 Jahren bereits vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Positionen in der Bau- und Immobilienwirtschaft bei nationalen und internationalen Großprojekten sammeln. Als Teamleiter Roh- und Ingenieurbau bei der DB Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm GmbH war der 36-Jährige zuletzt verantwortlich für die Planungskoordination und Umsetzung des Roh- und Ingenieurbaus im Teilprojekt Bonatzbau. Zuvor war Schwarz als stellvertretender Niederlassungsleiter eines Planungsbüros im In- und Ausland tätig.