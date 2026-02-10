Andreas Schmid Group mietet 6.800 m² Logistikfläche in Olching

In Olching, nordwestlich von München, hat die Andreas Schmid Group knapp 6.800 m² Lager- und Bürofläche langfristig angemietet. Die Immobilie ist DGNB-Gold-zertifiziert, verfügt über moderne Logistikfeatures wie Rampen, ebenerdiges Tor und Rangierflächen, sowie über 800 m² Büro- und Sozialflächen. Die Nähe zur A8 und A471 sichert kurze Wege in den Münchner Westen und ins Umland.

.

Als erfahrener Getränkelogistiker hat die Andreas Schmid Group den Zuschlag bei der Ausschreibung für die Logistik einer Münchner Traditionsbrauerei erhalten und war auf der Suche nach einer passenden Fläche im Münchner Westen. An der Bundesstraße A471 und in unmittelbarer Anbindung an die Bundesautobahn A8 konnte Logivest eine geeignete Fläche anbieten.



„Olching ist durch die Lage an der A8 und im Speckgürtel von München ein interessanter und sehr hochwertiger Logistikstandort. Aktuell spüren wir, dass die Nachfrage in der Region um München wieder anzieht und sich der Markt langsam stabilisiert“, sagt Dempfle, Consultant Industrial and Logistics Letting bei Logivest in München.



Die DGNB Gold zertifizierte Immobilie verfügt über eine Dach-PV-Anlage und LED-Beleuchtung im gesamten, knapp 6.000 m² umfassenden Lagerbereich. Mehrere Rampen sowie ein ebenerdiges Tor sorgen – zusammen mit der großzügigen Rangierfläche – für effiziente Abläufe. Die modernen Büro- und Sozialflächen erstrecken sich über rund 800 m².



Der Bezug der Immobilie ist im Januar 2026 erfolgt.