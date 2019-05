Andreas Schillhofer ist ab 1. Juni 2019 neuer CA Immo-Finanzvorstand

Dr. Andreas Schillhofer (47) wird am 1. Juni seine Position als Finanzvorstand der CA Immobilien Anlagen AG antreten. In dieser Funktion wird er die Bereiche Rechnungswesen & Steuern, Controlling & Risikomanagement, Finanzierung, Investor Relations sowie Immobilienbewertung verantworten.

Schillhofer, der am 8. März 2019 vom Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen AG zum Vorstandsmitglied und neuen CFO der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 oder früher bestellt wurde [wir berichteten], war bei verschiedenen Finanzinstitutionen, darunter Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch und Greenhill & Co., in Führungspositionen tätig. 2016 wechselte er zu PricewaterhouseCoopers, wo er als Partner und Head of Real Estate Corporate Finance für börsennotierte und größere private Immobiliengesellschaften verantwortlich war [wir berichteten].